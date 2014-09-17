Яценюк угрожает России ответными санкциями

Украина готова ввести зеркальные торговые меры в отношении российских товаров в случае введения санкций со стороны РФ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Арсений Яценюк сообщил на заседании правительства.

«У меня нет никаких позитивных ожиданий в отношении России. Как только Россия введет торговые ограничения в отношении украинских товаров, в тот же день Украина введет зеркальные меры», - сказал глава правительства.

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