Яценюк угрожает России ответными санкциями
12:44, 17 сентября 2014Финансы
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Яценюк угрожает России ответными санкциями
Яценюк обещает России «зеркальные торговые санкции» / Фото УНИАН
Украина готова ввести зеркальные торговые меры в отношении российских товаров в случае введения санкций со стороны РФ.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Арсений Яценюк сообщил на заседании правительства.
«У меня нет никаких позитивных ожиданий в отношении России. Как только Россия введет торговые ограничения в отношении украинских товаров, в тот же день Украина введет зеркальные меры», - сказал глава правительства.
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