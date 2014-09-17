Каждый день войны стоит Украине 80 млн гривень - Яценюк
Кабмин создает спецфонд финансирования восстановления освобожденных территорий
Каждый день войны стоит Украине 80 млн грн, но правительство готово создать специальный фонд финансирования восстановительных работ на освобожденный территориях.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Арсений Яценюк сообщил на заседании правительства.
«Каждый день войны стоит Украине 80 млн грн», - сказал он. Но правительство, по словам Яценюка, финансирует расходы. Вместе с тем, отметил глава правительства, по закону о специальном статусе отдельных территорий Донецкой и Луганской области, правительство должно также финансировать восстановительные работы.
«Закон предусматривает финансировать из государственного бюджета на 100% все расходы по восстановлению отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Напомню, что там, где мы освободили территории, правительство платит все заработные платы, все пенсии, все расходы - все до копейки, несмотря на то, что мы не поднимаем оттуда налоги. И ситуация ухудшается с каждым днем, - сказал Яценюк. - Я дал поручение подготовить Министерству финансов проект закона о создании специального фонда восстановления отдельных территорий Донецкой и Луганской областей, который должен наполняться, во-первых - из пожертвований и финансирования украинских олигархов, и во-вторых – это международная донорская помощь. У нас будет проведена донорская конференция».
Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Арсений Яценюк отмечал, что масштабы разрушений на востоке таковы, что на восстановление инфраструктуры потребуются значительные средства - около 8 млрд долларов.
Вице-премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что восстановительные работы на востоке страны, где ведется антитеррористическая операция, потребуют порядка 11,8 млрд грн.