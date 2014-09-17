Каждый день войны стоит Украине 80 млн гривень - Яценюк

Каждый день войны стоит Украине 80 млн грн, но правительство готово создать специальный фонд финансирования восстановительных работ на освобожденный территориях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Арсений Яценюк сообщил на заседании правительства.

«Каждый день войны стоит Украине 80 млн грн», - сказал он. Но правительство, по словам Яценюка, финансирует расходы. Вместе с тем, отметил глава правительства, по закону о специальном статусе отдельных территорий Донецкой и Луганской области, правительство должно также финансировать восстановительные работы.

«Закон предусматривает финансировать из государственного бюджета на 100% все расходы по восстановлению отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Напомню, что там, где мы освободили территории, правительство платит все заработные платы, все пенсии, все расходы - все до копейки, несмотря на то, что мы не поднимаем оттуда налоги. И ситуация ухудшается с каждым днем, - сказал Яценюк. - Я дал поручение подготовить Министерству финансов проект закона о создании специального фонда восстановления отдельных территорий Донецкой и Луганской областей, который должен наполняться, во-первых - из пожертвований и финансирования украинских олигархов, и во-вторых – это международная донорская помощь. У нас будет проведена донорская конференция».

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Арсений Яценюк отмечал, что масштабы разрушений на востоке таковы, что на восстановление инфраструктуры потребуются значительные средства - около 8 млрд долларов.

Вице-премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что восстановительные работы на востоке страны, где ведется антитеррористическая операция, потребуют порядка 11,8 млрд грн.