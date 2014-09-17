В контролируемых террористами городах не работает почти вся банковская система

В контролируемых террористами городах на востоке Украины не работает почти вся банковская система.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«В Донецке, Макеевке, Шахтерске, Снежном, Луганске и других городах, временно контролируемых террористами, прекращена работа почти всей банковской системы», - заявил он.

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В частности, как отметил Лысенко, в Донецке работают только банкоматы «Сбербанка», которые обслуживают только карточки этого банка.

Во всех отделениях Киевского района Донецка не работает система переводов.

Кроме того, ограничено количество отделений, которые принимают коммунальные платежи и осуществляют денежные переводы.

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