В «Актабанк» ввели временную администрацию

Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию в «Актабанк» на основании решения Национального банка Украины о признании банка неплатежеспособным, сообщается на сайте фонда.

По информации фонда, временная администрация введена сроком на три месяца – до 17 декабря, временным администратором банка назначена Юлия Приходько.

Напомним, с начала года Фонд гарантирования вкладов ввел временную администрацию в 17 банков, включая «Актив-Банк», «Терра Банк», «УФС», «Золотые ворота», «Еврогазбанк», «Финростбанк», «Старокиевский банк», «АвтоКразБанк», «Захидинкомбанк», «Пивденкомбанк», «Промэкономбанк», «Интербанк», «Форум», «Меркурий», «Брокбизнесбанк», «Реал Банк», «Даниэль».

Таким образом, «Актабанк» стал 18-м банком, в котором с начала года введена временная администрация.

Фонд напомнил, что в период действия временной администрации вкладчики банка могут получить свои средства по депозитам, срок действия которых закончился, и по текущим счетам. Выплаты будут проводиться в размере вклада и процентов, начисленных на день признания банка неплатежеспособным, в пределах 200 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк 15 августа повторно отозвал валютную лицензию у «Актабанка», которая уже была отозвана в мае в связи с нарушениями законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов, но в начале июня банк отменил решение регулятора в судебном порядке.

Справка УНИАН. «Актабанк» (Днепропетровск) работает на рынке Украины с 2008 года и входит в группу средних финучреждений. По информации на сайте НБУ, основными владельцами банка являются граждане Кипра через компанию «Центр-Агро-Трейд». СМИ связывают «Актабанк» с бизнесменом Вадимом Ермолаевым.