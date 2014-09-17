Яценюк о депутатах после провала реформ: «Я думал, что они чуть умнее»

Правительство не может внести на рассмотрение Верховной Рады проект государственного бюджета на 2015 год из-за провального голосования за представленные ранее Кабинетом министров проекты законов о налоговых, бюджетных и социальных реформах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк во время заседания правительства.

«Из-за позорного политического поведения (народных депутатов - УНИАН), из-за истерии украинского парламента мы не можем внести проект закона о государственном бюджете. Они (народные депутаты - УНИАН) провалили ключевой пакет реформ, которые мы готовили три месяца», - сказал Яценюк.

Он отметил, что парламентарии вели длительную дискуссию вокруг проектов законов, не читая их.

«Я думал, что они чуть умнее. Они вели длительную дискуссию, какие плохие законы, даже их не прочитав. Утром правительство внесло пакет экономических, социальных и бюджетных реформ на несколько сотен страниц, а они через 5 минут вышли на трибуну и рассказывали что не так», - напомнил премьер.

По словам Яценюка, именно из-за поведения народных депутатов не были приняты изменения в законодательство о двукратном уменьшении единого налога для малого бизнеса, о снижении с 41 до 15% ставки единого социального взноса и уменьшении количества налогов до 9 с 22.

Как сообщал УНИАН, 15 сентября Кабинет министров Украины внес на рассмотрение в парламент проекты законов об изменениях в Налоговый и Бюджетный кодексы, а также проект закона о реформировании системы общеобязательного социального страхования и легализации фонда оплаты труда. Эти законопроекты являются пакетом правительственных реформ, которые легли в основу проекта госбюджета на 2015 год, предполагающего рост экономики Украины до 2% при инфляции в 11-13%.

В частности, в рамках реформы межбюджетных отношений Кабмин предложил расширить доходную часть местных бюджетов в 2015 году на 39,2 млрд грн за счет передачи части налоговых платежей, ранее выплачиваемых в государственный бюджет, в ведение местных общин. А именно: платы за предоставление административных услуг (кроме 50% админсбора за госрегистрацию имущественных прав на недвижимость и госрегистрацию юридических и физических лиц-предпринимателей), государственных пошлин, до 80% сборов по экологическому налогу, а также сборов по налогу на недвижимость, включая налогообложение коммерческой недвижимости. За местными бюджетами также планировали закрепить налог на доходы физлиц по новым нормативам (бюджеты районов и городов областного подчинения получат 60% налоговых платежей, областные бюджеты – 15%, бюджет Киева – 25%), налог на прибыль (10%), а также ввести с 2015 года сбор за розничную продажу подакцизных товаров (алкоголь, сигареты, нефтепродукты) по ставке 5% от стоимости реализованного объема товаров.

В рамках налоговой реформы Кабмин предложил сократить количество налогов до 9 с 22, вдвое уменьшить ставку единого налога, изменить порядок начисления и взимания единого социального взноса, ввести всеобщее декларирование с одноразовой амнистией имущества, повысить ставку пенсионного сбора при покупке валюты, отменить льготы при уплате налога на недвижимость и продлить взимание военного сбора.