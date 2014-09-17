Яценюк обещает не отдавать боевикам «деньги Львова, Полтавы, Киева»

Правительство будет выделять бюджетные средства на восстановительные работы в зоне АТО только в случае установления полного контроля над территориями Донецкой или Луганской областей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в ходе заседания правительства премьер-министра Украины Арсений Яценюк.

«Мы можем из государственного бюджета давать туда средства, если мы возобновим полностью контроль над всей территорией. Предприятия начнут работать и платить налоги в центральный бюджет. Забирать деньги у Львова, Полтавы, Киева, Житомира, у пенсионеров Украины, врачей, учителей и отправлять просто на восстановление, где эти деньги будут разворованы российскими террористами, правительство не будет», - сказал Яценюк.

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Раньше он отметил, что каждый день войны обходится Украине в 80 млн. грн и правительство готово создать специальный фонд, из которого также могут идти средства на финансирование необходимых расходов, включая, в первую очередь, восстановление инфраструктуры.