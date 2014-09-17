Инфляция в Украине из-за падения гривни ускорится до 19% - Нацбанк

Национальный банк Украины оценивает девальвацию гривни к доллару США на межбанковском рынке в январе-августе в 66,9%, в связи с чем прогнозирует ускорение инфляции по итогам года до 19%, сообщается на сайте регулятора.

«Снижение обменного курса гривни, повышение административно регулируемых цен и тарифов в результате проведения назревших экономических реформ, а также ухудшение рыночных ожиданий сказались на ценовой динамике. Прирост индекса потребительских цен в годовом измерении в августе вырос до 14,2% по сравнению с 0,5% в декабре 2013 года. Ожидается, что на конец года индекс потребительских цен вырастет на 19% в годовом измерении», - говорится в документе «Основы денежно-кредитной политики на 2015 год», утвержденном советом НБУ.

Согласно документу, давление на национальную валюту оказывают накопленные внешние дисбалансы как следствие дефицита текущего счета платежного баланса в предыдущие годы, а также отток капитала из страны и депозитов из банковской системы, спровоцированный социально-политической ситуацией в стране.

«С целью усиления способности экономики и финансовой системы противостоять внешним шокам Национальным банком был введен переход к системе гибкого обменного курса. В результате в январе-августе обменный курс гривни к доллару США на межбанковском рынке снизился на 66,9% - до 13,6058 грн/долл.», - отмечается в документе.

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Как сообщал УНИАН, Нацбанк утвердил основы денежно-кредитной политики на 2015 год, предполагающие рост реального ВВП в 2015 году на 1% при годовой инфляции около 9% и прогнозируемом приросте монетарной базы на 20%.

Согласно документу, приоритетной целью политики являются достижение и поддержка в среднесрочной перспективе (от 3 до 5 лет) низких стабильных темпов инфляции в пределах 3-5% в год до 2018 года. До этого времени ожидается, что инфляция в годовом измерении составит на конец 2015 года 9%, на конец 2016 года - 7%, на конец 2017 года - 5%.

Также сообщается, что снижение инфляции будет достигаться за счет перехода к монетарному режиму инфляционного таргетирования, запланированному на вторую половину 2015 года.

Инфляция в Украине в августе, без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, по сравнению с июлем 2014 года ускорилась до 0,8%, против августа 2013 года - до 14,2%, к декабрю 2013 года - до 12,9%.