На следующей неделе вводится в обращение новая купюра в 10 евро
14:59, 17 сентября 2014Финансы
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Новая купюра обладает улучшенной защитой от подделок и повышенной прочностью.
Тема купюры останется прежней / ECB
Новая купюра в 10 евро вводится в обращение одновременно во всех странах еврозоны во вторник 23 сентября.
В Банке Финляндии сообщают, что новая купюра обладает улучшенной защитой от подделок и повышенной прочностью. Подлинность купюры можно распознать по следующим признакам: голограмма, водяной знак и светящийся номер, сообщает yle.
Читайте такжеЕЦБ показал новую купюру в 10 евроТема купюры останется прежней. Как и прежде, на ней изображены «эпохи и стили». Также цвет купюры не изменится.
Старые и новые купюры будут использоваться одновременно.
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