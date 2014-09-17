На следующей неделе вводится в обращение новая купюра в 10 евро

Новая купюра в 10 евро вводится в обращение одновременно во всех странах еврозоны во вторник 23 сентября.

В Банке Финляндии сообщают, что новая купюра обладает улучшенной защитой от подделок и повышенной прочностью. Подлинность купюры можно распознать по следующим признакам: голограмма, водяной знак и светящийся номер, сообщает yle.

Читайте такжеЕЦБ показал новую купюру в 10 евроТема купюры останется прежней. Как и прежде, на ней изображены «эпохи и стили». Также цвет купюры не изменится.

Старые и новые купюры будут использоваться одновременно.