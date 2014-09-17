Правительство повторно внесет в Раду свой пакет реформ

Правительство будет повторно вносить на рассмотрение Верховной Рады проекты законов по внесению изменений в Налоговый и Бюджетный кодекс, несмотря на то, что ВР отказалась вносить их в повестку дня работы парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе заседания правительства заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Мы будем повторно вносить эти законопроекты (в парламент - УНИАН), понимая, что они вряд ли готовы что-либо принимать», - сказал Яценюк.

При этом он заметил, что если бы парламентарии прочитали законы, им «было бы что говорить на парламентских выборах».

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Как сообщал УНИАН, парламент 16 сентября не поддержал включение в повестку дня своей работы пакет правительственных законопроектов.