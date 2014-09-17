Гривня на закрытии межбанка выросла до 14,20 за доллар

В среду, 17 сентября, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 14,1000/14,4000, к 12:00 сузился спрэд до 14,1500/14,2500. К закрытию торгов ценовые уровни снизились до 14,0000/14,2000, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.

Рынок евро-гривня открылся котировками 18,2495/18,6410, к 12:00 цены составили 18,3350/18,4685. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH ушли вниз до 18,1380/18,4010.

Читайте такжеИнфляция в Украине из-за падения гривни ускорится до 19% - Нацбанк

Рублевый рынок открылся котировками 0,3681/0,3760, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,3686/0,3717. К закрытию торгов цены понизились до 0,3649/0,3679.