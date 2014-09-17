Налоговую реформу не приняли, так как она противоречит Соглашению об ассоциации с ЕС

Верховная Рада 16 сентября провалила правительственный законопроект №5079 «О внесении изменений в Налоговый кодекс и некоторые другие Законы Украины (о налоговой реформе)» поскольку он противоречит Соглашению об ассоциации Украины и Евросоюза и увеличивает налоговое давление на бизнес и население. Об этом заявили украинские депутаты и эксперты.

- То, что нам предложили в законопроекте – это не была налоговая реформа. Правительство предложило не отмену налогов, а их укрупнение. Когда с одной стороны себе в актив записывают, грубо говоря, отмену налога на собак, но при этом все ресурсные налоги, на которые зарабатываются миллиарды – рентные платежи с нефти, газа – де-факто не изменяются – это не реформа – объясняет народный депутат Сергей Терехин.

По мнению народного депутата, парламент не поддержал законопроект №5079, поскольку он противоречит европейскому законодательству.

- Закон не прошел в парламенте, поскольку он противоречит решению парламента о ратификации Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Согласно Соглашению мы должны имплементировать в национальное законодательство европейские нормы по налогообложению. А то, что было предложено правительством это, во-первых, противоречит многим директивам ЕС, и, во-вторых, противоречит даже тем инициативам в налоговой сфере, с которыми ранее выступал сам премьер-министр – напомнил Сергей Терехин.

В то же время, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко считает, что данный законопроект усилил бы налоговое давление на бизнес.

- Среди заявленных целей законопроекта были и правильные, например, сближение бухгалтерского и налогового учета. Но возникает впечатление, что авторы реформы просто не знали, как это сделать. Ведь предложенные изменения не упростили бы, а усложнили работу бизнеса – уверен Александр Охрименко.

Также, по словам эксперта, новый законопроект также бы увеличил тенизацию зарплат.

- Что касается изменений по налогу на доходы физлиц – слишком небольшой процент занятых в Украине получает высокие зарплаты. В результате изменений лишь увеличилась бы доля зарплаты «в конвертах». А введение дополнительных акцизов на розничную продажу подакцизных товаров привело бы к увеличению контрабанды подакцизной продукции в Украину. В результате всех этих изменений правительство не улучшило бы бизнес-климат страны, а наоборот создало бы проблемы для инвесторов – спрогнозировал А.Охрименко.

Ранее Европейская бизнес-ассоциация и Американская торговая палата раскритиковали налоговые предложения правительства. Также с критикой законопроекта №5097 выступила Народный депутат от фракции «УДАР», первый замглавы Комитета Верховной Рады по налоговой и таможенной политике парламента Оксана Продан.

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Напомним, законопроект №5079 предлагал ввести дифференциированную систему ставок налога на доходы физлиц (чем больше зарплата – тем выше ставка налога) и обязать работодателей выплачивать сотрудникам не менее 2 минимальных зарплат. Также предусматривалось введение дополнительного 5%-ного акциза на розничную торговлю топливом, пивом, табачной и алкогольной продукцией. Кроме того, авторы концепции предлагают унифицировать налог на жилую недвижимость (должны будут платить все независимо от метража и местонахождения объекта – 2% от минимальной зарплаты – сейчас это 24,36 грн), а также ввести аналогичное налогообложение коммерческой недвижимости.

Также для компаний, которые работают на обычной системе налогообложения, которые покупают товары, работы и услуги у малых предприятий и частных предпринимателей, налогооблагаемый финансовый результат увеличивался на 50% от суммы покупки. При этом аграриев переводили на единый налог, а для малых предприятий (IV группа) ставку единого налога планировали уменьшить на 1%. При этом правительство планировало отменить туристический сбор, сбор за парковку, сбор на развитие виноградарства и хмелеводства и ряд других малозначительных сборов и налогов.