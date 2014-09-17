Кабмин предлагает Раде повысить акциз на бензин на 3%

Кабинет министров предлагает Верховной Раде повысить ставку акциза на автомобильные бензины на 3% - до 204 евро за тонну с 198 евро за тонну.

Соответствующая инициатива содержится в проекте закона о налоговой реформе, поданном Кабмином в Верховную Раду.

Согласно документу, правительство также предлагает повысить ставку акциза на дизельное топливо до 100 евро за тонну с 98 евро за тонну.

Как ранее сообщал УНИАН, Верховная Рада весной текущего года повысила акциз на дизельное топливо до 98 евро за тонну, создав тем самым унифицированную систему акцизного сбора на дизтопливо любого качества.

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По словам экспертов, повышение акциза на 1 евро ведет к повышению литра топлива на 1 копейку.

Справка УНИАН. С 1 января 2012 года в Украине базовая ставка акциза для бензинов составляет 198 евро за тонну.