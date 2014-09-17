«Старокиевский банк» решили ликвидировать

Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии и начале процедуры ликвидации «Старокиевского банка», поддержав соответствующее предложение Фонда гарантирования вкладов физических лиц, сообщается на сайте НБУ.

По информации Нацбанка, регулятор в ходе проверки банка выявил нарушения законодательства и искажения в отчетности, в связи с чем в мае признал банк проблемным и установил срок для устранения нарушений. Однако, как сообщает НБУ, владельцы банка в этот период не принимали мер по финансовой поддержке банка, а наоборот, пытались выводить средства из банка и допускали новые нарушения, поэтому регулятор решил отнести банк к категории неплатежеспособных, а Фонд гарантирования ввел в банк временную администрацию.

Также сообщается, что в течение июня-августа Фонд гарантирования вкладов искал инвесторов для вывода банка с рынка, но единственный потенциальный инвестор отказался от сделки.

Читайте такжеБанк "Киевская Русь" остановил выплаты вкладчикам "Старокиевского банка"

Фонд гарантирования вкладов начал ликвидацию «Старокиевского банка» на основании решения Национального банка Украины об отзыве лицензии и ликвидации финансового учреждения, сообщила пресс-служба фонда.

Согласно сообщению, уполномоченным лицом фонда на проведение процедуры ликвидации назначена Любовь Пантина.

Фонд сообщил, что вкладчики банка для получения средств могут обратиться с 25 сентября по 4 ноября в учреждения банка-агента Фонда – банк «Киевская Русь». Выплаты гарантированной суммы возмещения будут осуществляться в соответствии с общим реестром вкладчиков, которые имеют право на возмещение средств за счет Фонда.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию в «Старокиевский банк» 17 июня на основании решения НБУ о признании банка неплатежеспособным.

Справка УНИАН. «Старокиевский банк» работал на рынке Украины с 1991 года и входил в группу небольших финучреждений по размеру активов. По информации банка, его основными владельцами являются компании «СВМ Лтд» (21,75%), «Компрайс» (20,85%), «Комтех» (24,13%), «СК МД-Гарант» (21,07%). СМИ связывают банк с киевскими банкирами Дмитрием Виленским и Юрием Яременко, которые управляют банком и его акциями.