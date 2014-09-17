Нацбанк может понизить учетную ставку, чтобы стимулировать кредитование

Национальный банк Украины намерен в 2015 году понизить учетную ставку при снижении темпов инфляции, чтобы стимулировать кредитование, сообщается на сайте регулятора.

«При снижении темпов инфляции будет проводиться регулирование учетной ставки в направлении ее снижения, что будет способствовать облегчению доступа субъектов хозяйствования к возможности получения кредитных ресурсов», - отмечается в документе «Основы денежно-кредитной политики НБУ на 2015 год», утвержденном советом регулятора.

Согласно документу, учетная ставка будет базовой ставкой для определения стоимости ресурсов по рефинансированию, однако стоимость размещения ресурсов может отличаться от учетной ставки в случае резкого изменения ситуации на денежно-кредитном рынке.

Также сообщается, что для усиления действенности процентных рычагов Нацбанк будет использовать коридор ставок по ежедневным инструментам, нижней границей которого будет ставка по депозитным сертификатам «овернайт», а верхней – ставка по кредитам рефинансирования «овернайт».

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Как сообщал УНИАН, правление НБУ приняло решение с 17 июля повысить учетную ставку на 3 п.п. – до 12,5%. Последний раз регулятор пересматривал учетную ставку в апреле этого года, повысив ее уровень с 15 апреля на 3 п.п. – до 9,5%.

В 2013 году Нацбанк заявлял о намерениях постепенно снижать учетную ставку и в течение года проводил такое снижение дважды: до 7% с 10 июня и до 6,5% с 13 августа, в результате чего также снижались ставки по кредитам рефинансирования НБУ.

Национальный банк Украины при определении целесообразного размера учетной ставки ориентируется на возможный уровень инфляции в следующем году.