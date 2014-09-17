«Актабанк» признали неплатежеспособным из-за вывода средств его владельцем

Национальный банк Украины отнес проблемный «Актабанк» к категории неплатежеспособных по причине изъятия компаниями, связанными с акционерами банка, средств из финансового учреждения, сообщила пресс-служба регулятора.

Регулятор напомнил, что по результатам проверки банка соблюдения законодательства по вопросам предотвращения и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма, были выявлены факты проведения банком масштабных операций с наличными средствами в иностранной валюте, что не свойственно для банков с таким объемом активов. К банку были применены меры воздействия согласно нормативно-правовых актов НБУ. Тем не менее, владельцы банка не предприняли меры по уменьшению рисков в его деятельности.

«Предоставление банком в июле 2014 кредитов в значительных суммах без должной оценки рисков и возможных последствий, а также изъятие из банка средств юридическими лицами, связанными с его основным акционером, привело к неспособности банка своевременно выполнять обязательства перед кредиторами и вкладчиками», - говорится в сообщении.

Регулятор отметил, что план финансового оздоровления банка не содержал неотложных мер, направленных на улучшение его финансового состояния, и не обеспечивал приведения деятельности банка в соответствие с требованиями законодательства Украины. Предусмотренное планом наращивание капитала лишь в 2015 году свидетельствовало о том, что у акционеров не было намерений принять срочные меры по выходу банка из кризиса.

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Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц 17 сентября ввел временную администрацию в «Актабанк» на основании решения Национального банка Украины о признании банка неплатежеспособным.

Нацбанк 15 августа повторно отозвал валютную лицензию у «Актабанка», которая уже была отозвана в мае в связи с нарушениями законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов, но в начале июня банк отменил решение регулятора в судебном порядке.

Справка УНИАН. «Актабанк» (Днепропетровск) работает на рынке Украины с 2008 года и входит в группу средних финучреждений. По информации на сайте НБУ, основными владельцами банка являются граждане Кипра через компанию «Центр-Агро-Трейд». СМИ связывают «Актабанк» с бизнесменом Вадимом Ермолаевым.