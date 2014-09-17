Убыток украинских банков за 8 месяцев превысил 5 млрд гривень

Банковская система Украины по итогам января-августа 2014 года получила 5,334 млрд грн убытка, в то время как за аналогичный период прошлого года прибыль банковской системы составила 2,502 млрд грн, сообщается на сайте Национального банка Украины.

По данным НБУ, в августе банки получили 3,323 млрд грн убытка.

Согласно сообщению, доходы банков в январе-августе 2014 года выросли на 32,5% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года - до 141,6 млрд грн, расходы - на 40,8%, до 146,9 млрд грн.

Читайте такжеНацбанк может понизить учетную ставку, чтобы стимулировать кредитованиеКак сообщал УНИАН, банковская система Украины в январе-июле текущего года получила 2 млрд грн убытка из-за неплатежеспособных банков, без которых прибыль банковской системы составила 3,2 млрд грн.

Прибыль банковской системы Украины в 2013 году составила 1,4 млрд грн, что в 3,5 раза ниже показателя прибыли по итогам 2012 года.