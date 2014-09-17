Украина уже компенсировала 60% потерь на российском рынке торговлей с другими странами

Украинские экспортеры уже смогли компенсировать около 60% всех потерь на российском рынке путем налаживания поставок на другие рынки.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил заместитель министра экономического развития и торговли Украины – торговый представитель Украины Валерий Пятницкий.

«Сокращение объемов поставок на рынок РФ на 60% уже заменено поставками на другие рынки», - сказал Пятницкий.

По его словам, в основном компенсация происходила за счет существенного роста поставок в страны ЕС, а также целый ряд африканских стран.

Есть такие экзотические рынки, как Новая Каледония, например, есть целый ряд африканских стран, таких как Конго, Сомали даже, Судан и так далее, сказал он.

«Если мы найдем 100% альтернативу – будет вообще идеально», - отметил Пятницкий.

«То есть украинский бизнес уже не ждет ни от кого поблажек. Украинский бизнес привык выживать и самостоятельно бороться за свою конкурентоспособность. Нам нужно ему в этом помочь, это наше задание», - сказал замминистра.

Читайте такжеЕврокомиссар: односторонние преференции для Украины равнозначны свободной торговлеТакже Пятницкий отметил важность участия Украины в органах СНГ, регулирующих международную торговлю в рамках содружества. Особенно это касается работы в комитетах и рабочих группах, которые обсуждают правила происхождения товара, санитарного и фитосанитарного контроля, технического регулирования.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, в январе-июле 2014 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт товаров из Украины снизился на 5,3% - до 33,429 млрд долл. Объем экспорта товаров в страны Европейского Союза за указанный период составил 32,6% от общего объема экспорта, в другие страны - 67,4% (за январь-июль 2013 года - 26,9% и 73,1%, соответственно). Среди крупнейших стран-партнеров экспорт товаров увеличился в Египет - на 34,7%, Польшу - на 22,1%, Италию - на 13,9%, Германию - на 7%, Китай и Венгрию - на 3,4%. Одновременно сократился экспорт в Россию на 23,7%, Индию - на 2,2%.