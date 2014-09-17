Центробанк России попытался остановить падающий из-за санкций рубль

Рубль завершил торги среды укреплением к бивалютной корзине и ее компонентам, изначальный вклад в которое внесло решение Банка России запустить валютные свопы по продаже долларов за рубли, пишет Reuters.

Традиционный фактор поддержки - выход экспортеров с продажами валютной выручки для налоговых платежей, - имеет поддерживающее влияние, ограничивая рубль от большей просадки.

Домашний арест главы АФК Система Владимира Евтушенкова немного напугал рынок, но панической реакции не было, как и ее сильной трансформации в другие сегменты.

Котировки рубля к бивалютной корзине ($0,55 и 0,45 евро) на торгах ММВБ к 19.10 МСК находились на уровне 43,49 рубля, стоимость корзины повысилась на 6 копеек к предыдущему закрытию.

Доллар в секции расчетами "завтра" вырос на 4 копейки до 38,37 рубля, стабилизировавшись вблизи этой отметки после 14.00 МСК. Eвро вырос на 17 копеек до 49,72 рубля.

Центробанк России объявил вечером во вторник о запуске операций "валютный своп" сроком на один день по продаже долларов за рубли с их последующей покупкой, ограничив объем $1 миллиардом для расчетов "сегодня/завтра" и вдвое больше - "завтра/послезавтра". Ставка по рублевой части сделки установлена на 1,0 процентный пункт ниже ключевой и составит 7,00 процента годовых, по долларовой части сделки - 1,50 процента годовых.

Читайте такжеDie Welt: Россия приближается к колоссальному финансовому кризисуРешение Центробанка как декларация готовности поддержать рынок вызвало положительную реакцию, но ее можно назвать и преувеличенной, потому что условия, которые предлагает ЦБ, - нерыночные, и вряд ли можно будет ожидать отличный от нулевого итог сделок за день по этому инструменту, считает трейдер "Росэксимбанка" Руслан Пшонковский.

"Текущий рынок стоит выше: ЦБ предлагает разницу процентных ставок в районе 5,5 процента, при том, что своп с долларом торгуется по 6,6 процента, а в течения дня был еще ниже, и своп с евро - 7,20 процента. Да и предлагаемый (ЦБ) объем - недостаточно большой: в среднем ежедневный объем свопа порядка $10 миллиардов, а если учесть курсовую динамику, которую мы наблюдали, можно было бы предположить, что в обычные годы, когда был такой активный рост курса, мы должны были бы увидеть порядка $17 и более миллиардов свопуемых долларов", - отметил он.

Рубль за последние семь календарных дней потерял почти 5 процентов против доллара, достигнув уровня 38,80 рубля, хотя цена на нефть снизилась всего на 1,7 процента. По отношению к корзине рубль все ближе к отметке 44,4 рубля - ближайшему уровню поддержки валютного рынка Центробанком.

Пресс-релиз регулятора о новом инструменте был опубликован после основной сессии, а на вечерней сессии вызвал укрепление рубля до 38,20 с 38,60 рубля за $1.