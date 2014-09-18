Рост российской экономики из-за санкций в этом году будет нулевым - ЕБРР

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) снизил прогноз роста экономики России, Украины и стран Восточной Европы в связи с украинским кризисом, а также с вызванными им западными санкциями и контрсанкциями РФ.

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на доклад банка, который занимается кредитованием в странах с переходной экономикой, главным образом в Восточной Европе.

По прогнозу ЕБРР, в зоне его ответственности в 2014 году рост экономики составит 1,3%, по сравнению с 2,3% в 2013. Это меньше, чем прогноз, сделанный банком в мае. В 2015 году он прогнозирует рост экономик региона на 1,7%, что также ниже предыдущей оценки. Тем самым, по прогнозу, рост ВВП стран региона будет ниже, чем 3% на протяжении четырех лет подряд.

"Самым важным отдельным фактором риска остается дальнейшая эскалация ситуации вокруг Украины и России, что оказывает прямое негативное влияние на эти страны, а также значительное косвенное влияние на регион в целом", - говорится в докладе.

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ЕБРР прогнозирует, что в нынешнем году экономический рост в России будет нулевым, несмотря на то, что динамика ВВП в первой половине года оказалась лучше, чем ожидал банк.

Также ЕБРР оценивает отток капитала из РФ в первой половине этого года в $75 млрд.

Российские компании до конца 2015 года должны будут выплатить $190 млрд иностранных займов. Так как в результате санкций доступ к новым займам для рефинансирования прежних для них ограничен, это может негативно сказаться на состоянии валютных резервов страны, считает ЕБРР.