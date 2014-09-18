Япония 19 сентября введет новые санкции против России
08:57, 18 сентября 2014Финансы
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Ограничения коснутся финансового и энергетического секторов РФ.
REUTERS
Правительство Японии намерено 19 сентября объявить о введении нового пакета санкций в отношении России за эскалацию конфликта в Украине, передает «Газета.Ru» со ссылкой на издание Yomiuri.
Читайте такжеРоссию могут исключить из ядерного сотрудничества и системы Swift - проект резолюции ЕПОтмечается, что санкции будут направлены на финансовый и энергетический сектор.
Читайте такжеСенат США рассмотрит проект закона о предоставлении Украине оружия и новых санкциях против РоссииТакже будет расширен список лиц, которым будет закрыт въезд в Японию и чьи активы будут заморожены при обнаружении.
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