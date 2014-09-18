Япония 19 сентября введет новые санкции против России

Правительство Японии намерено 19 сентября объявить о введении нового пакета санкций в отношении России за эскалацию конфликта в Украине, передает «Газета.Ru» со ссылкой на издание Yomiuri.

Читайте такжеРоссию могут исключить из ядерного сотрудничества и системы Swift - проект резолюции ЕПОтмечается, что санкции будут направлены на финансовый и энергетический сектор.

Читайте такжеСенат США рассмотрит проект закона о предоставлении Украине оружия и новых санкциях против РоссииТакже будет расширен список лиц, которым будет закрыт въезд в Японию и чьи активы будут заморожены при обнаружении.