Правительство Косово утвердило пакет санкций в отношении России

Правительство Республики Косово утвердило введение санкций в отношении России, пишут "Ведомости" со ссылкой на сайт Кабинета министров страны.

Читайте такжеРоссию могут исключить из ядерного сотрудничества и системы Swift - проект резолюции ЕПЭто решение принято в результате взаимодействия с партнерами Косова - ЕС и США - в поддержку международного порядка и «является попыткой наказать нарушение суверенитета независимого государства и агрессию России в Украине».

Читайте такжеDie Welt: Россия приближается к колоссальному финансовому кризисуПо словам премьер-министра Хашима Тачи, в зависимости от обстоятельств санкции могут быть отменены.

Читайте такжеСенат США рассмотрит проект закона о предоставлении Украине оружия и новых санкциях против РоссииКосово - самопровозглашенное частично признанное государство. Решение о независимости от Сербии было обнародовано косовским парламентом в 2008 г. в одностороннем порядке. Его независимость признали, в частности, США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Швеция, Финляндия, Италия и Польша. Сербия, Россия, Украина, Китай, Бразилия, Аргентина, Индия, Румыния, Греция и другие страны не признают легитимности отделения республики.