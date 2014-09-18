Курс доллара к японской иене достиг 6-летнего максимума

Курс доллара США по отношению к японской иене в Токио поднялся до самого высокого уровня с сентября 2008 года. В настоящее время американская валюта торгуется здесь на уровне 108,58 - 108,60 иены, что на 1,32 иены больше, чем накануне, передает ПРАЙМ.

Читайте такжеИнфляция в Украине из-за падения гривни ускорится до 19% - НацбанкУкрепление доллара происходит на фоне последних заявлений главы Федеральной резервной системы /ФРС/ США Джанет Йеллен о денежной политике Вашингтона. В ходе пресс-конференции накануне Йеллен сообщила о сохранении учетной ставки межбанковского кредита на минимальном уровне от 0 до 0,25%, однако обозначила намерение ФРС работать над возможным повышением ставок с учетом развития ситуации.

Читайте такжеСША могут закончить программу стимулирования экономики уже в октябреЕвро также укрепился по отношению к японской иены. В настоящее время европейская валюта торгуется в Токио на отметке в 139,60 - 139,64, что на 0,6 иены больше, чем в среду.