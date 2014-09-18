Украина и Канада возобновят подготовку Соглашения о свободной торговле

Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Канады Стивен Гарпер договорились возобновить совместную работу по подготовке проекта украинско-канадского Соглашения о свободной торговле.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом шла речь во время их встречи, которая состоялась в рамках визита президента Украины в Канаду.

Порошенко выразил благодарность главе правительства Канады за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и шагов украинской стороны по стабилизации ситуации на Донбассе.

Также президент Украины высоко оценил помощь Канады в содействии укреплению обороноспособности Украины и выделение канадской стороной финансовых ресурсов для реализации инициативы НАТО по совершенствованию системы логистики и стандартизации ВС Украины, отмечается в сообщении.

Стороны также обсудили вопрос возможности начала переговоров об упрощении Канадой визового режима для украинских граждан.

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Кроме того, был обсужден широкий круг вопросов развития двустороннего сотрудничества, в частности, перспективы расширения взаимодействия в инвестиционной и энергетической сферах.

Глава государства отдельно поблагодарил канадскую сторону за предоставление Украине кредита в размере 200 млн долл. на восстановление экономики и обеспечение социальной стабильности.