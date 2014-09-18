Кабмин заложил в проекте бюджета-2015 курс 12,9 грн за доллар

Кабинет министров Украины заложил в проект государственного бюджета на 2015 год среднегодовой курс гривни на уровне 12,9 грн/долл., сообщается на сайте Министерства финансов со ссылкой на министра Александра Шлапака.

«Мы закладывали в проект бюджета курс доллара 12,9. Средний по году. Он может быть пересмотрен - ситуация меняется очень быстро. И я допускаю, что макропоказатели бюджета будут пересмотрены», - сказал Шлапак.

По словам министра, валютные колебания обусловлены событиями на востоке, и Национальный банк с банкирами смогут с этим справиться.

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«У меня есть убеждение, что и руководство Национального банка, и коммерческие банкиры справятся с этой ситуацией. Я полностью разделяю точку зрения, что именно нервозность, которая у нас есть на востоке, вызывает колебания доллара. У нас нет никаких оснований для такого быстро роста курса», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, Министерство экономического развития и торговли Украины не ожидает резких скачков курса гривни в 2014 году и рассчитывает на стабилизацию курса в 2015 году.

Ранее премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявлял, что наиболее приемлемым для украинской экономики курсом является 12 грн за доллар.

По оценкам Национального банка Украины, национальная валюта обесценилась по отношению к доллару США на межбанковском рынке в январе-августе на 66,9%. Средневзвешенный курс гривни к доллару США на межбанке 17 сентября на конец рабочего дня составил 13,0367 грн/долл.