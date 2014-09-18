Гривня на открытии межбанка снизилась на 10 копеек
10:46, 18 сентября 2014Финансы
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Украинская валюта снова сдала свои позиции по отношению к доллару.
Межбанк снова открылся падением гривни / Фото УНИАН
В четверг, 18 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к открытию торгов установились на уровне 13,9000/14,3000 против 14,0000/14,2000 на закрытии торгов 17 сентября.
Как сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг, котировки гривни по отношению к евро к открытию торгов установились на уровне 17,8975/18,4155 против 18,1380/18,4010 на закрытии торгов в среду.
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По отношению к российскому рублю котировки гривни к открытию торгов установились на уровне 0,3625/0,3730 против 0,3649/0,3679 на закрытии торгов 17 сентября.
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