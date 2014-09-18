Центробанк России не смог остановить обвал рубля из-за санкций

Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов в четверг вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 11 копеек и составил 38,53 рубля.

Об этом пишет Прайм.

Следовательно, российский рубль сегодня возобновил падение, прерванное вчера на непродолжительное время в результате действий Центробанка РФ.

Напомним, что рубль завершил торги среды укреплением к бивалютной корзине и ее компонентам, изначальный вклад в которое внесло решение Банка России запустить валютные свопы по продаже долларов за рубли.

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На вечерней сессии рубль вырос до 38,20 с 38,60 рубля за доллар.

В целом же до этого рубль за семь дней потерял почти 5% против доллара.