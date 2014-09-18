ЕБРР прогнозирует падение экономики Украины в 2014 году до 9%, в 2015 - до 3%

Обнародованные показатели оказались хуже прогнозов, опубликованных банком в мае текущего года. Тогда ЕБРР прогнозировал падение экономики Украины по итогам 2014 года на 7% и в 2015 году – на 2%. Кроме того, они оказались хуже правительственных прогнозов, ограничивающих падение экономики Украины по итогам 2014 года - на 7% и предполагающих рост ВВП в 2015 году - на 2%.

«Эскалация военного конфликта, общая турбулентность на востоке Украины и разрушение кооперационных связей с Россией значительным образом отразились на экономике страны и ее финансовых потребностях. На фоне падения производства и торговли, аграрных потерь и частичной военной мобилизации, падение экономики составит по итогам 2014 года 9%. Это хуже нашего майского прогноза в 7%, - говорится в сообщении. – Сокращение экономики, но уже в меньших масштабах – до 3%, продолжится и в 2015 году. Но это тоже хуже наших оценок, выданных в мае».

Факторами относительного экономического подъема Украины, по мнению финансистов ЕБРР, должны стать продолжение программы реформ, согласованных с Международным валютным фондом, а также финансовая поддержка доноров и международных финансовых организаций. Однако, залогом экономического роста, уверены в ЕБРР, должна стать стабилизация ситуации на востоке Украины. «Возможная стабилизация на востоке позволит восстановить инфраструктуру и доверие людей, хотя сроки такого восстановления остаются неопределенными», - подчеркивается в сообщении банка.

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В ЕБРР также отмечают, что украинско-российский конфликт на Донбассе вносит коррективы и в развитие всего региона юго-восточной Европы, поскольку вынуждает правительства других стран пересматривать свои торговые отношения и наращивать военные расходы. В этой связи банк ухудшил средний показатель роста экономик стран региона по итогам 2014 года до 1,3%, и в 2015 году – до 1,7%.

«В условиях продолжающегося финансового кризиса и финансовой ограниченности правительств, дополнительные военные расходы ложатся еще одним бременем на государственные бюджеты, что само по себе замедляет экономический рост и проведение реформ в будущем. Отсрочка мира станет ударом по будущим поколениям», - говорится в сообщении ЕБРР.

ЕБРР – крупнейший финансовый инвестор в Украине. По состоянию на 1 июля 2014 года банк выделил Украине свыше 9,2 млрд евро (12,3 млрд долл. США) в рамках 329 проектов. В мае в ЕБРР заявляли, что банк намерен ежегодно инвестировать в экономику Украины 1 млрд евро.

В марте в ЕБРР подчеркивали, что готовы предоставить Украине кредиты на 5 млрд евро до 2020 года в рамках международной программы финансовой помощи для поддержки структурных и макроэкономических реформ. При этом отмечалось, что сумма кредитования может быть больше, если «позволит экономическая ситуация».