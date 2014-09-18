Украина получит кредит на 200 млн канадских долларов

Канада и Украина завершили процедуру заключения Соглашения о предоставлении Украине кредита в 200 млн канадских долларов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе президента Украины.

«Во время рабочего визита в Канаду Президента Украины Петра Порошенко была завершена процедура заключения Соглашения о предоставлении Украине правительством Канады кредитных гарантий на 200 млн канадских долларов», - говорится в сообщении.

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По данным пресс-службы, в присутствии главы Украинского государства и премьер-министра Канады состоялся обмен текстами соглашения между министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным и министром финансов Канады Майклом Флегерти.