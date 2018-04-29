Бюджетный провал: Рада не хочет, Кабмин не может

Процесс принятия государственного бюджета Украины на 2015 год ознаменовался скандалом. Верховная Рада отклонила рассмотрение налоговой, бюджетной и социальной реформ правительства. А на действующей налоговой базе Кабинет министров отказался расписывать бюджет на 2015 год, так как, по словам премьер-министра Арсения Яценюка, это будет бюджет экономического падения, а не стабилизации.

«Из-за позорного политического поведения (народных депутатов - УНИАН), из-за истерии украинского парламента мы не можем внести проект закона о государственном бюджете. Они (народные депутаты - УНИАН) провалили ключевой пакет реформ, которые мы готовили три месяца. Я думал, что они чуть умнее. Они вели длительную дискуссию, какие плохие законы, даже их не прочитав. Утром правительство внесло пакет экономических, социальных и бюджетных реформ на несколько сотен страниц, а они через пять минут вышли на трибуну и рассказывали, что не так», - заявил ввергнутый в ярость действиями депутатов премьер.

Но на его выпады депутаты предъявили свои претензии, особенно акцентируя время подачи пакетов документов в парламент.

«Официально проект госбюджета должен быть утвержден Кабинетом министров и подан в Верховную Раду, согласно Бюджетному кодексу, до 15 сентября. Это сделано не было. Не подали, нарушили процедуру, но заявили, что пока Рада не примет реформаторские законы, мы не будем подавать бюджет. Прикрытие фиговым листочком своей неспособности сверстать бюджет и подать его», - отмечает член комитета ВР по вопросам бюджета Павел Ризаненко.

По его словам, пакет реформ не был принят Радой по двум причинам: первое – наличие претензий к качеству реформ, второе - неспособность парламента в виду отсутствия большинства принимать решения.

«Ни для кого не секрет, что порядка 400 депутатов пришли в парламент не для того, чтобы работать над законопроектами. После революции, это тоже ни для кого не секрет, можно убедиться, сколько регионалов ходят в Раду. Кто-то сбежал за границу, кто-то просто не ходит, у кого-то демотивация. А бюджетный комитет в большинстве состоит из регионалов, коммунистов и их сторонников. Поэтому собирать кворум стало очень сложно», - подчеркнул он.

Между тем, Яценюк не исключает повторного внесения на рассмотрение Верховной Рады проектов законов об изменениях Налогового и Бюджетного кодексов. Когда это может случиться, пояснили в аппарате Кабмина.

«Я участвую в разработке налоговой реформы. Если она не будет принята этой Верховной Радой, то мы обязательно этим займемся сразу же после избрания нового парламента 26 октября», - отметил УНИАН советник премьер-министра Александр Кирш.

Эксперты не видят в затягивании бюджетного процесса особых рисков, но при этом подчеркивают негатив в действиях парламентариев.

«В нашей истории были случаи, когда бюджет принимали и в январе, и в феврале. Так что говорить, что сейчас супер катастрофа, не стоит. Пока страна работает по текущему бюджету, ну какой может быть риск. Бегать и кричать – все пропало любят у нас только политики», - прокомментировал ситуацию УНИАН Александр Печерицин, главный экономист финансовых рынков «Креди Агриколь Банка».

Экс-министр экономики Владимир Лановой с ним согласен. По его мнению, сегодня Кабмин подаст бюджет, или завтра, особой роли не играет. «Думаю, что более надежными и правильными будут прогнозные показатели, если они будут рассчитаны немного позже. Сейчас можно говорить о каких-то структурных подходах в связи с военным положением в стране. В принципе, сегодня можно задать какие-то параметры бюджета - дефицит, госдолг, инвестиционные и оборонные составляющие и пр., рассматривать их концептуально. О точных показателях сейчас говорить – абсурд», - считает эксперт.

По его мнению, срыв бюджетного процесса депутатами говорит об определенном недоверии правительству, о профессиональном или политическом несогласии с подходами Кабмина, его компетенцией в налоговой реформе и предпосылки этому есть, т.к. следующий год мало прогнозируемый.

«Пока неизвестно, в первую очередь, какая у нас будет территория, какая будет промышленность, объемы и темпы производства, а Кабмин закладывает рост производства на 2015 год. Его быть не может при нынешней политической ситуации», - сказал эксперт.

***Проект госбюджета-2015, подготовленный правительством на основе нового налогового законодательства, предусматривает рост экономики на 2% при инфляции порядка 13% и дефиците бюджета 3,7%, курс нацвалюты - 12,9 грн/долл. МВФ с учетом ситуации на востоке нашей страны ухудшил прогноз падения экономики Украины по итогам 2014 года до 7,25% с 6,5%, а в 2015-м спад прогнозирует на уровне 4,25%. ЕБРР прогнозирует падение экономики нашей страны по итогам 2014 года на 9%, а в 2015 году – на 3%.

Экс-первый замглавы НБУ Александр Савченко также отмечает, что нет ничего страшного в затягивании бюджетного процесса. «Тем более что лучше бюджета, чем сейчас, у нас в следующем году не будет. Если бюджет на следующий год сейчас не примут, то будем работать по старому бюджету. А в силу того, что новый парламент начнет работать, скорее всего, в ноябре, а у нас уже традиция утверждать бюджет перед Новым годом, то рисков нет», - сказал он.

Выводам экспертов, что ничего страшного с опозданием принятия бюджета нет, можно смело доверять. Роспись казны страны за последние десять лет - с 2004 по 2013 год - всегда принималась с задержкой, чаще в декабре, то есть, до Нового года. Отличился только бюджет-2014 – он был утвержден 16 января. Кстати, за отмеченный десятилетний срок дефицит бюджета вырос в 16 раз, расходная часть - более чем в 6 раз, правда, доходная тоже в 6 раз.

Бюджетные правила также настраивают на положительный лад. Юридически украинский парламент должен принять закон о госбюджете страны до 1 декабря года, предшествующего плановому. В течение трех дней со дня принятия ВР закона о госбюджете Кабмин подает президенту обоснования и расчеты по бюджетным показателям. Президент в течение 15 дней после получения закона о госбюджете подписывает, официально обнародует, или возвращает его со своими предложениями в ВР для повторного рассмотрения. В случае отставки правительства отсчет сроков рассмотрения ВР проекта закона о госбюджете на следующий год прекращается и восстанавливается после подачи в парламент проекта закона новым Кабмином. При отсутствии бюджета финансирование проводят по временной росписи, согласно которой ежемесячные расходы не могут превышать 1/12 от объема расходов предыдущего года.

Так что особо нервничать относительно будущего казны страны не стоит. А вот в налоговых новшествах Кабмина стоит разобраться.

Фискальные инициативы правительства

Основой госбюджета на 2015 год являются проекты законов об изменениях в Налоговый и Бюджетный кодексы, а также о реформе системы общеобязательного социального страхования и легализации фонда оплаты труда.

Главные новшества - сокращение количества налогов до 9 с 22, снижение вдвое ставки единого налога, изменение порядка начисления и взимания единого социального взноса, введение всеобщего декларирования с одноразовой амнистией, повышение ставки пенсионного сбора при покупке валюты, отмена льготы при уплате налога на недвижимость и продление взимания военного сбора.

Также предлагается расширить доходную часть местных бюджетов за счет передачи части налоговых платежей в ведение местных общин. А именно: платы за предоставление административных услуг (кроме 50% админсбора за госрегистрацию имущественных прав на недвижимость и госрегистрацию юридических и физических лиц-предпринимателей), государственных пошлин, до 80% сборов по экологическому налогу, а также сборов по налогу на недвижимость, включая налогообложение коммерческой недвижимости. За местными бюджетами также планируется закрепить налог на доходы физлиц по новым нормативам, налог на прибыль, а также ввести с 2015 года сбор за розничную продажу подакцизных товаров (алкоголь, сигареты, нефтепродукты) по ставке 5% от стоимости реализованного объема товаров.

Кроме того, правительство предлагает с 1 января 2015 года объединить Фонд социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и Фонд социального страхования по временной потере трудоспособности и создать единую структуру – Фонд социального страхования Украины, содержание которого будет осуществляться за счет средств, поступивших от единого взноса, а не за счет госбюджета.

Кабмин также инициирует пересмотр законодательства об оплате труда, административного и уголовного законодательства, чтобы появились механизмы способствовать легализации заработной платы и занятости.

По словам министра финансов Александра Шлапака, «предложенная правительством налоговая реформа весьма масштабная и амбициозная, и только на ней может быть построен достойный бюджет для достойной страны в новом году».

Между тем, Александр Савченко считает, что инициативы Кабмина нельзя назвать налоговой реформой, до реформы они не дотягивают, хотя рациональные идеи есть. По его словам, налоговая реформа, во-первых, должна базироваться на экономической концепции и способствовать экономическому росту, а не просто решать задачи бюджета.

«Бюджет – это вообще, если честно сказать, ничего. Он важен для отдельно взятых села, города, отрасли, но нужно учитывать, что закон Украины про бюджет позволяет перебрасывать любые ресурсы с одной статьи на другую, поэтому для экономики роль бюджета минимальная. А вот налоги очень важны для экономического роста. Поэтому, если не предусматривается экономический рост, значит никаких реформ нет. Реформы должны вести к радикальному сокращению пресса на бизнес», - сказал эксперт.

По его мнению, в Украине нужно сократить налоговое давление на 60%, соответственно, уменьшить расходную часть бюджета. «К примеру, министра экономики уволили, а министерство не ликвидировали. А там 1,5 тысячи человек-дармоедов. Начинать нужно с расходов, с того, что необходимо сократить – в три раза количество чиновников, в два раза – число министерств, можно много еще о чем сказать, что нужно, но не делается. И все же, здравые идеи в новшествах правительства есть», - подытожил Савченко.

Нана Черная (УНИАН)