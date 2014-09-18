Россия выдвинула три "принципиальных" требования к ассоциации Украины и ЕС

Россия выдвинула три требования по Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС.

Об этом говорится в письме главы Минэкономразвития России Алексея Улюкаева еврокомиссару по вопросам торговли Карлу де Гухту, которое было размещено в Twitter, пишет "Европейская правда".

В частности, в письме отмечается "три принципиальных пункта для России".

Во-первых, "Россия настаивает на юридическом оформлении отсрочки начала временного применения договоренностей по Соглашению".

Во-вторых, "начало полной или частичной имплементации положений Соглашения до 31 декабря 2015 года будет означать для России его фактическое вступление в силу, что приведет к тем рискам, о которых мы говорили ранее".

И в-третьих, в документе подчеркивается, что "работа трехсторонней группы по этому вопросу должна быть усилена".

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"Россия настаивает на том, чтобы этой группе был предоставлен мандат, который был бы направлен на подготовку предложений по внесению изменений в Соглашение об ассоциации Украины с ЕС, что снимет обеспокоенность РФ с помощью формулировок, которые будут иметь юридическую силу", - говорится в письме.

Как сообщал УНИАН, правительство РФ должно утвердить постановление о вводе пошлин для Украины, а затем уже откладывать его применение, если Киев и Брюссель выполнят свое обещание об отсрочке имплементации их Соглашения об ассоциации в части зоны свободной торговли, заявил глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев 16 сентября.

"Я думаю, что это правильная симметричная конструкция: Украина ратифицирует соглашение, мы подписываем постановление. И в соответствии с ним мы тоже должны с 1 ноября применять (режим наибольшего благоприятствования — ред.)", — подчеркнул он.

Если, по словам Улюкаева, до конца октября Украина примет "какой-то акт, который демонстрирует, что мы одинаково понимаем брюссельскую договоренность", тогда и Россия примет решение об отсрочке до конца 2015 года этого режима.