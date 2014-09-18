Кремль сократил расходы бюджета России на ближайшие три года по максимуму

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в ходе подготовки проекта федерального бюджета на ближайшие три года была проведена серьезная оптимизация расходов, передает «Газета.Ru».

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Читайте такжеЭкономист: Радикальные санкции Запада ввергнут Россию в коллапс за неделю Помимо этого, Медведев также отметил, что Кабмин принял решение сохранить бюджетное правило на ближайшие годы. «В настоящее время оно позволяет контролировать увеличение бюджетных расходов, а также обеспечивает нашей бюджетной системе необходимый запас прочности при возможных колебаниях цен на нефть», - пояснил он.

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