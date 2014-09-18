Минфин допускает ликвидацию «Родовид Банка»

Министерство финансов Украины предлагает доработать законодательство, позволяющее работать государственному «Родовид Банку» в качестве санационного финучреждения, либо начать процедуру его ликвидации. Об этом сообщается на сайте министерства.

Минфин напомнил, что за 2009-2011 годы государство потратило на докапитализацию банка 12,3 млрд грн. Правительство в 2011 году приняло решение создать на базе "Родовид Банка" санационный банк. Задачей которого является проведение работы с активами государственных банков и банков, в капитализации которых приняло участие государство.

Кабмин в 2012 году вносил на рассмотрение Верховной Рады проекты законов, которыми предусматривалось урегулирование вопросов работы санационного банка, тем не менее, законы так и не были приняты, и на сегодняшний день "Родовид Банк" полноценно не заработал как санационный банк.

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Как сообщал УНИАН, «Родовид Банк» в 2013 году нарастил убыток в 6,6 раза по сравнению с 2012 годом - до 70,298 млн грн.

«Родовид Банк» (г. Киев) работает на рынке Украины с 1990 года и входит в группу крупных банков. В 2009 году банк был докапитализирован при участии государства, в результате чего Министерство финансов Украины стало владельцем 99,9907% акций банка.

14 сентября 2011 года Кабинет министров Украины своим распоряжением создал на базе «Родовид Банка» санационный банк, главными задачами которого являются продолжение работы по возвращению собственных активов, работа с проблемными активами государственных банков и банков, капитализированных при участии государства.