Нацбанк ради поддержки гривни проведет второй аукцион по продаже валюты

Национальный банк Украины объявил о проведении 19 сентября аукциона по продаже иностранной валюты.

Об этом говорится в сообщении регулятора в сети Facebook.

Согласно сообщению, минимальная заявка от банка на аукцион составляет 500 тыс. долл., количество заявок от каждого банка не ограничено. Заявки могут быть поданы участниками до 15.00 18 сентября.

Регулятор отметил, что купленная на валютном аукционе иностранная валюта должна быть использована по целевому назначению в течение пяти рабочих дней со дня зачисления этой валюты на корреспондентский счет уполномоченного банка.

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Как сообщал УНИАН, регулятор 8 сентября, впервые с 2010 года, провел аукцион по продаже иностранной валюты. Всего было подано 9 заявок от банков, доллары продавались по курсу 12,90 грн/долл. По словам главы НБУ Валерии Гонтаревой, регулятор ожидает, что проведение таких целевых валютных аукционов будет способствовать созданию стимулов для устойчивого укрепления курса национальной валюты и закреплению позитивных тенденций на валютном рынке.