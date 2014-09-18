ЕС может исключить Россию из ядерного сотрудничества и системы Swift - резолюция

Европейский парламент призывает ЕС рассмотреть возможность исключения России из гражданского ядерного сотрудничества и системы Swift.

Об этом говорится в резолюции относительно ситуации в Украине и состояния дел в отношениях с Россией, принятой Европарламентом сегодня.

В резолюции говорится также и о санкциях против России в целом. Так, евродепутаты считают, что любые санкции должны быть разработаны таким образом, чтобы связанные с Кремлем компании не могли их избежать.

Европарламент "призывает ЕС внимательно следить за такими формами экономического сотрудничества, как акционерный капитал и совместные предприятия”, говорится в резолюции.

Читайте такжеЕвропарламент хочет окончательно запретить строительство «Южного потока»

SWIFT - сообщество всемирных межбанковских телекоммуникаций. За день через сеть SWIFT проходят платежные поручения более чем на $6 трлн, в ней принимают участие более 10 тыс. финансовых организаций в 210 странах.

По уставу SWIFT в каждой стране сообщества создаются группа членов и группа пользователей. В РФ их объединяет ассоциация "РосСВИФТ".