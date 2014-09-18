Международные резервы России только за неделю сократились на $4,3 млрд

Международные резервы РФ, по состоянию на 12 сентября, составили 459,9 млрд долларов против 464,2 млрд долларов на 5 сентября, передает ПРАЙМ со ссылкой на сообщение ЦБ России.

Читайте такжеРоссию могут исключить из ядерного сотрудничества и системы Swift - проект резолюции ЕПТаким образом, резервы за неделю снизились на 4,3 млрд долларов, или на 0,9%. Неделей ранее было зафиксировано уменьшение резервов на 1,6 млрд долларов, или на 0,3%.

По итогам 2013 года международные резервы РФ сократились на 5% - до 510 млрд долларов. Исторического максимума резервы достигли в начале августа 2008 года - 598 млрд долларов. В период кризиса резервы снижались до 376 млрд долларов (в середине марта 2009 года).

Читайте такжеDie Welt: Россия приближается к колоссальному финансовому кризисуМеждународные резервы РФ, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

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