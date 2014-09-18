Валовой внешний долг Украины сократился до $137 млрд

Объем валового внешнего долга Украины во втором квартале 2014 года по сравнению с первым кварталом сократился на 0,4% или 592 млн долл., – до 136,790 млрд долл., сообщается на сайте Национального банка Украины.

По информации НБУ, с начала года объем валового внешнего долга сократился на 4% или на 5,730 млрд долл.

На конец второго квартала на сектор общего государственного управления пришлось 31,548 млрд долл. или 23,1% валового внешнего долга. Рост долга сектора общего госуправления во втором квартале составил 2,741 млрд долл. или 9,5%.

На банки пришлось 21, 271млрд долл. или 15,6% долга. Снижение долга банковского сектора за квартал составило 1,049 млрд долл. или 4,7%.

На органы денежного-кредитного регулирования пришлось 2,269 млрд долл. или 1,7% долга. Долг органов денежного-кредитного регулирования за квартал вырос на 841 млн долл. или на 58,9%.

На прочие сектора пришлось 70,373 млрд долл. или 51,5% долга. Снижение долга прочих секторов за квартал составило 2,903 млрд долл. или 4%.

Прямые инвестиции (межфирмовый долг) на конец второго квартала составили 11,329 млрд долл. или 8,3% долга. Долг по прямым инвестициям во втором квартале снизился на 222 млн долл. или на 1,9%.

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Как сообщал УНИАН, объем валового внешнего долга Украины в первом квартале по сравнению с началом 2014 года сократился на 3% или 4,697 млрд долл. – до 137,382 млрд долл.

Объем валового внешнего долга Украины в 2013 году вырос на 7,455 млрд долл., или на 5,52%, - до 142,520 млрд долл.