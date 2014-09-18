Нацбанк снизил официальный курс гривни сразу почти на 40 копеек

Гривня продолжает девальвировать, несмотря на заверения Нацбанка, что доллар должен стоить 12,90 грн.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, 18 сентября с 14:00 Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам. 100 долларов США – 1342.5024 грн (с 14.00 17 сентября – 1308.2315). 100 евро – 1739.3461 грн (с 14.00 17 сентября – 1694.0290). Читайте такжеНацбанк ради поддержки гривни проведет второй аукцион по продаже валюты 10 российских рублей – 3.4986 грн (с 14.00 17 сентября – 3.3799)

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