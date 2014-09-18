Нацбанк снизил официальный курс гривни сразу почти на 40 копеек
14:52, 18 сентября 2014Финансы
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Гривня продолжает девальвировать, несмотря на заверения Нацбанка, что доллар должен стоить 12,90 грн.
Нацбанк не смог удержать гривню от падения / Фото УНИАН
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, 18 сентября с 14:00 Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам.
100 долларов США – 1342.5024 грн (с 14.00 17 сентября – 1308.2315).
100 евро – 1739.3461 грн (с 14.00 17 сентября – 1694.0290).
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10 российских рублей – 3.4986 грн (с 14.00 17 сентября – 3.3799)
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