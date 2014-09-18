В Украине хотят запретить продавать больше $200 за день в одни руки - СМИ

15:04, 18 сентября 2014
Финансы
0

Национальный банк готовит очередное ограничение на валютном рынке.

Долар продовжує дорожчати / Фото УНІАН

Национальный банк Украины готовит постановление, которым запретит продавать больше $200 в одни руки в течение дня.

Как сообщили источники Еспресо.TV в Нацбанке, такое предложение было озвучено главой Нацбанка Валерией Гонтаревой вчера на совещании с руководителями банков.

Очевидно, что такое решение приведет к увеличению очередей к обменникам и подорожание доллара на черном рынке. Сейчас черный курс составляет 14,2-14,4 гривень за доллар.

Официальный курс НБУ сейчас составляет 13,42 грн за доллар.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter