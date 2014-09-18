Гривня на межбанке упала до 14,35 за доллар

В четверг, 18 сентября, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 13,9000/14,3000, к 12:00 сузился спрэд до 14,1000/14,3000. К закрытию торгов ценовые уровни повысились до 14,1000/14,3500, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.

Рынок евро-гривня открылся котировками 17,8975/18,4155, к 12:00 цены составили 18,1715/18,4335. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH установились на значениях 18,1560/18,4820.

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Рублевый рынок открылся котировками 0,3625/0,3730, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,3667/0,3723. К закрытию торгов цены установились на уровне 0,3677/0,3720.