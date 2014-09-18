На казначейских счетах Украины около 9 млрд гривень и $2 млрд

Казначейские и валютные счета государства пополняются, и в настоящее время на счетах находится около 9 млрд грн и 2 млрд долл., сообщается на сайте Министерства финансов со ссылкой на министра Александра Шлапака.

Министр отметил, что, несмотря на критическую ситуацию на востоке, казначейские и валютные счета государства все же пополняются.

«Сейчас мы чувствуем себя достаточно уверенно. Я еще раз подчеркиваю. Мы, кстати, когда пришли к власти, у нас был ноль и на казначейских счетах, и на валютных счетах. На сегодняшнее утро мы имели около 9 млрд грн на счетах и около 2 млрд долларов», - сказал Шлапак.

По словам министра, если ситуация не будет ухудшаться, бюджет будет выполнен, как и все обязательства перед государственным бюджетом и местными бюджетами до конца этого года.

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Как сообщал УНИАН, остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины на начало сентября составил 13,412 млрд грн, что на 6,842 млрд грн, или в 2 раза, больше, чем на начало августа 2014 года.

По сравнению с началом года остаток средств на едином счете Госказначейства вырос в 7,7 раза.

Объем средств на едином казначейском счете постоянно меняется, увеличиваясь во время поступления налогов и других обязательных платежей в государственный и местный бюджеты и снижаясь во время пиковых нагрузок по расходам.