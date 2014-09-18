Россия не может ответить на санкции без вреда для себя - министр экономики РФ

Россия пока не готова ответить на западные санкции и вряд ли способна сделать это без вреда для себя, сказал министр экономики, сообщает Reuters.

"Проработанных решений нет", - сказал Алексей Улюкаев журналистам в четверг в кулуарах Госсовета, на который президент РФ Владимир Путин собрал министров и губернаторов обсуждать развитие экономики в условиях санкций Запада за вмешательство Кремля в дела Украины.

В ответ на первый раунд санкций Россия ограничила импорт западного продовольствия, а на второй раунд Путин на прошлой неделе обещал ответить, только если правительство найдет способ "создать лучшие условия для нас самих и ничего не делать во вред себе".

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Улюкаев сказал в четверг, что правительство такой вариант ответа пока не нашло.

"В данной ситуации это не было бы продуктивно, потому что любые меры должны исходить из интересов нашего потребителя, а я не вижу здесь какого-то внятного варианта", - сказал Улюкаев.