Министр финансов: налоговая реформа согласована с МВФ

Инициируемые правительством Украины изменения в налоговой и бюджетной сфере входят в пакет реформ, согласованных и одобренных ключевым кредитором Украины Международным валютным фондом. Об этом заявил в ходе Львовского финансового форума министр финансов Украины Александр Шлапак, сообщили УНИАН в пресс-службе министерства.

«С МВФ была договоренность о трех направлениях реформы публичных финансов. Первое из них – глубокая и всеобъемлющая налоговая реформа, второе – установление новой модели межбюджетных отношений, третье – оптимизация расходной части бюджета, – цитирует Шлапака пресс-служба. – По всем трем направлениям правительство наработало чрезвычайно серьезные и глубокие пакеты законодательных инициатив».

По словам министра, предложенный и согласованный пакет реформ должен стать основой формирования проекта бюджета на 2015 год. И в этом, подчеркнул Шлапак, заключается принципиальная позиция правительства. «Принципиальная позиция правительства состоит в том, чтобы основной финансовый документ, бюджет 2015 года, был принят на новой законодательной основе», – подчеркнул глава Минфина.

Кроме того, по словам Шлапака, приоритетами правительства также определены исправление положения в банковском секторе, антикоррупционная политика и создание условий для развития бизнеса.

Как сообщал УНИАН, 15 сентября Кабинет министров Украины внес на рассмотрение в парламент проекты законов об изменениях в Налоговый и Бюджетный кодексы, а также проект закона о реформировании системы общеобязательного социального страхования и легализации фонда оплаты труда. Эти законопроекты являются пакетом правительственных реформ, которые легли в основу проекта госбюджета на 2015 год, предполагающего рост экономики Украины до 2% при инфляции в 11-13%.

В частности, в рамках реформы межбюджетных отношений Кабмин предложил расширить доходную часть местных бюджетов в 2015 году на 39,2 млрд грн за счет передачи части налоговых платежей, ранее выплачиваемых в государственный бюджет, в ведение местных общин.

В рамках налоговой реформы Кабмин предложил сократить количество налогов до 9 с 22, вдвое уменьшить ставку единого налога, изменить порядок начисления и взимания единого социального взноса, ввести всеобщее декларирование с одноразовой амнистией имущества, повысить ставку пенсионного сбора при покупке валюты, отменить льготы при уплате налога на недвижимость и продлить взимание военного сбора.

16 сентября Верховная Рада отказалась вносить проекты законов в повестку дня работы парламента. Глава правительства жестко раскритиковал такое решение парламента и заявил, что «из-за позорного политического поведения народных депутатов, из-за истерии украинского парламента» Кабмин не может внести проект закона о государственном бюджете. В то же время, Яценюк заверил, что документы в любом случае будут повторно внесены в парламент для рассмотрения.

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Международный валютный фонд одобрил программу сотрудничества с Украиной в конце апреля текущего года общим объемом 17 млрд долл. Первый кредитный транш Украина получила в начале мая, его объем составил 3,2 млрд долл. Средства были направлены на пополнение резервов Национального банка. В конце августа Совет директоров МВФ на своем заседании одобрил отчет о выполнении программы экономических реформ в Украине и принял решение выделить нашей стране второй транш кредитной программы stand-by в размере 1,39 млрд долл., не пересматривая при этом общего объема финансирования.

МВФ допускает, что при условии положительного решения Совета директоров МВФ Украина до конца 2014 года может получить третий и четвертый транши кредита в объеме 2,7 млрд долл.