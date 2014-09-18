Порошенко попросил США создать спецфонд для инвестиций в Украину

Президент Украины Петр Порошенко обратился к Конгрессу США за помощью в реформировании экономики и системы юстиции Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в своем выступлении на совместном заседании палат Конгресса США сегодня в Вашингтоне.

"Я прошу Конгресс создать специальный фонд, чтобы помогать американским компаниям инвестировать в Украину, и помочь нам реформировать нашу экономику и систему юстиции", - сказал он.

Порошенко подчеркнул, что Украине нужны современные технологии, чтобы быть более интегрированной в мировую экономику. "И больше всего нам нужны вы - помощь вас, Америки", - сказал он.

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Порошенко заверил, что вся помощь, полученная от Запада, будет использована "некоррумпированными учреждениями". "И новое поколение чиновников будет убеждать, что средства используются эффективно", - сказал он.