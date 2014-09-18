Минфин продал «военные» облигации для юрлиц на 7,9 млн гривень

Министерство финансов Украины привлекло в госбюджет 7,921 млн грн по итогам аукциона по размещению «военных» облигаций внутреннего госзайма для юридических лиц, сообщается на сайте министерства.

Напомним, Минфин провел четыре аукциона по размещению «военных» облигаций для юрлиц, и с учетом сегодняшнего аукциона объем привлеченных средств от продажи этих облигаций составил 113,903 млн грн, или 11,4% общего объема выпуска «военных» облигаций для юрлиц.

По итогам аукциона Минфин привлек все средства в результате размещения облигаций на 2 года под 7% годовых, удовлетворив все четыре поданные заявки.

Минфин напомнил, что привлеченные средства будут направлены на финансирование Вооруженных сил Украины и укрепление обороноспособности государства.

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Как сообщал УНИАН, правительство выпустило «военные» облигации для юридических лиц на 1 млрд грн номиналом 1 тыс. грн сроком обращения 2 года с доходностью 7% годовых и выплатой процентов два раза в год.

Размещение «военных» облигаций проводится через первичных дилеров, в перечень которых входят «Ощадбанк», «Укрэксимбанк», «Укргазбанк», «УкрСиббанк», «Эрсте Банк», «Сбербанк России», «ОТП Банк», «Дельта Банк», «Райффайзен Банк Аваль», «ВТБ Банк», «Универсал Банк», «УниКредит Банк», «Ситибанк», «Надра», «ИНГ Банк Украина», «Хрещатик», ПУМБ.

Также правительство выпустило казначейские обязательства «Военные» на 100 млн грн для физических лиц. Размещение облигаций среди физлиц проводится с 21 мая через государственный «Ощадбанк».