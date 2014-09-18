Канада исключила два российских банка из санкционного списка - СМИ

Об этом сообщается в заявлении МИД страны, пишут "Весті.Економіка".

Согласно сообщению, это "Экспобанк" и "Росэнергобанк".

"Мы были уверены, что включение "Экспобанка" в список являлось недоразумением и ошибкой. Рады, что данный вопрос успешно решен в короткие сроки и тема снята с повестки дня", - сказал председатель правления Экспобанка Кирилл Нифонтов.

Читайте такжеРоссия угрожает Канаде за новый пакет санкций

Напомним, Канада ранее присоединилась к новым санкциям, введенным США и ЕС против РФ.

МИД Канады опубликовал свой санкционный список, направленный против нескольких российских генералов, Сбербанка и 5 предприятий ОПК.