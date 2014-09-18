Канада исключила два российских банка из санкционного списка - СМИ
22:42, 18 сентября 2014Финансы
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Канада исключила два российских банка из списка санкций.
Канада исключила два российских банка из санкционного списка / lenta-ua.net
Об этом сообщается в заявлении МИД страны, пишут "Весті.Економіка".
Согласно сообщению, это "Экспобанк" и "Росэнергобанк".
"Мы были уверены, что включение "Экспобанка" в список являлось недоразумением и ошибкой. Рады, что данный вопрос успешно решен в короткие сроки и тема снята с повестки дня", - сказал председатель правления Экспобанка Кирилл Нифонтов.
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Напомним, Канада ранее присоединилась к новым санкциям, введенным США и ЕС против РФ.
МИД Канады опубликовал свой санкционный список, направленный против нескольких российских генералов, Сбербанка и 5 предприятий ОПК.
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