Российский рубль будет падать, так как санкции никто не отменял

Рубль провел торги четверга в узком диапазоне, удержавшись от снижения благодаря поддержке экспортеров, которые могут сдержать ослабление и в пятницу, но уже на следующей неделе волатильность может снова усилиться, а тренд на ослабление - сохранится, пишет Reuters.

Котировки рубля к бивалютной корзине ($0,55 и 0,45 евро) на торгах ММВБ на 18.45 МСК находились на уровне 43,51, на 15 копеек выше закрытия рынка в среду.

Доллар в секции расчетами "завтра" вырос на 3 копейки до 38,45 рубля, евро вырос на 30 копеек до 49,69 рубля.

Поддержку доллару утром оказало решение ФРС, сохранившей формулировку о сохранении низкой процентной ставки "в течение значительного времени", но давшей также понять, что темп роста ключевой ставки в 2015 году может ускориться по сравнению с июньскими ожиданиями.

Российский рынок воспринял решение ФРС сдержанно, сохраняя настрой на покупку американской валюты, которая компенсировалась продажами экспортной выручки.

"В последние дни стабилизации национальной валюты на рынке форекс в какой-то мере помогает фактор близящихся налогов. Видно, что спрос на валюту присутствует, но он почти весь удовлетворяется: каждый день мы открываемся ростом доллара против рубля, но затем начинаются продажи валюты, вероятно, от экспортеров: текущие уровни привлекательны для того, чтобы перед налогами сформировать свою платежную рублевую позицию. Я думаю, завтра давление на доллар возможно усилится, в основном из-за экспортных продаж", - сказал Алексей Боричев из "Промсвязьбанка".

Читайте такжеЦентробанк России не смог остановить обвал рубля из-за санкцийНефть в последние дни приостановила падение: американский сорт WTI торгуется на уровне $94,03 (минус 0,40 процента к вчерашнему закрытию), а североморская смесь Brent стоит $98,30 (минус 0,68 процента).

Но в среднесрочном плане рубль является совсем не привлекательным инструментом: по-прежнему сильны геополитические риски, не несет позитива и экономическая статистика: признаков роста не видно, усиливают давление и ограничительные меры ЕС и США.

"В среднесрочной перспективе рубль остается под давлением: мы видели очень быстрое ослабление рубля в первую очередь из-за геополитической ситуации и введенных санкции. Решения ЦБ РФ не менять ставку также сыграло не в пользу рубля. Введенные санкции против РФ уже учтены в цене. Новые санкции окажут дополнительное давление на рубль. Постепенно будут проявляться последствия уже введенных санкций. Таким образом, если геополитическая ситуация не изменится, мы вполне можем протестировать уровень 40 рублей за $1 уже в этом году", - считает Боричев.