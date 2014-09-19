Япония перенесла дату объявления очередных санкций против России - СМИ

Правительство Японии решило скорректировать свое прежнее намерение объявить 19 сентября о новых санкциях в отношении России в связи с ситуацией вокруг Украины.

Отсрочка делается для того, чтобы лучше проследить за реакцией Москвы на действия Токио, сообщили ИТАР-ТАСС осведомленные источники в японской столице.

Однако, по их данным, новые санкции не отменяются, об их содержании будет объявлено позже.

Ранее сообщалось, что санкции могут впервые предусматривать меры в финансовой и энергетической областях. Также будет расширен список лиц, которым закрыт въезд в Японию и чьи активы и недвижимость будут заморожены.

Заместитель генерального секретаря кабинета министров Хиросигэ Сэко заявил, что правительство решит вопрос о новых санкциях с учетом позиции США и Европейского союза.

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Напомним, в апреле Япония заявила, что не будет выдавать визы 23 деятелям российских государственных и прочих структур. Их список не разглашался. Токио также приостановил консультации с Россией о смягчении визового режима и отказался от начала переговоров по другим пунктам, в том числе в сфере экономического сотрудничества.

В июле правительство Японии объявило, что санкционный список лиц расширился - в него были включены еще 40 человек.