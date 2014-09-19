Фунт стерлингов бьет рекорды роста на фоне итогов референдума в Шотландии

Фунт стерлингов поднялся до двухнедельного максимума к доллару США и двухлетнего пика к евро за счет предварительных итогов референдума о независимости Шотландии, показавших, что большинство шотландцев проголосовали против, передает Reuters.

Так, курс фунта к доллару уже вырос на 0,51 процента до $1,6483, а против евро фунт подорожал до 78,12 пенса. Курс фунта к иене достиг шестилетнего максимума 180,66 иены.

Читайте такжеБритания впервые за 30 лет обновит однофунтовую монетуПо данным опроса фирмы YouGov, 54% шотландцев, принявших участие в референдуме, хотят остаться частью Соединенного Королевства.

Курс доллара к иене вырос на 0,4 процента до 109,13 иены, достигнув в четверг максимума шести лет после сообщения о снижении числа обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе. С другой стороны, слабые экономические показатели Японии могут вынудить Центробанк принять дополнительные стимулирующие меры.

Читайте такжеРоссийский рубль будет падать, так как санкции никто не отменялБольшинство аналитиков сходятся во мнении, что ФРС первой из основных центробанков начнет повышать процентные ставки и будет делать это быстрее, чем предполагалось ранее.

Индекс доллара к корзине основных валют снизился на 0,06 процента до 84,274, а евро подешевел на 0,05 процента до $1,2915, упав в четверг до 14-месячного минимума.