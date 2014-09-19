Глава Минэкономразвития РФ требует вернуть россиянам 1 трлн руб. пенсионных накоплений

Глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев считает, что государство обязано вернуть россиянам порядка 1 трлн рублей, которые ранее были изъяты в виде замороженных пенсионных накоплений, передает «Газета.Ru».

Читайте такжеПенсии россиян могут отдать на поддержку попавших под санкции банков и нефтегазовых компанийПо его словам, следует «оставить в покое нашу пенсионную систему». «Если у нас есть обязательства по накопительной пенсионной системе, раз мы ее создали, раз мы обещали десяткам миллионов людей эту линию, значит нужно этого придерживаться», - пояснил свою точку зрения министр.

Читайте такжеРоссиянам не будут возвращать пенсионные накопления - деньги потратили на Крым«И тот триллион рублей, который мы с вами должны накопительной системе: 500 млрд за 2013 год, 243 млрд за 2014 год и 309 млрд за 2015 год — надо туда вернуть», - добавил он.

Улюкаев также считает «неэффективными и непроизводительными» оборонные и пенсионные расходы. В сегодняшних условиях экономика России испытывает острые проблемы. «Стоит вопрос серьезного экономического выживания», — отметил Улюкаев, добавив, что необходимо сбалансировать бюджет.

Читайте такжеКремль сократил расходы бюджета России на ближайшие три года по максимуму«Сбалансированный бюджет, который сводится без дефицита, но в котором доля расходов на экономику, образование, здравоохранение и культуру в три раза ниже, чем расходы на оборону, безопасность и трансферт Пенсионному фонду, я не могу назвать такой бюджет сбалансированным. Это абсолютный дисбланс между задачами развития страны и ресурсным обеспечением. И это состояние все больше ухудшается», — пояснил он свою позицию.