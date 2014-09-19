«Дельта Банк» ограничил снятие денег в банкоматах до 2,5 тысяч

«Дельта Банк» с 18 сентября временно ограничил получение наличности в банкоматах на территории Украины по своим платежным картам до 2,5 тыс. грн в сутки, сообщается на сайте банка.

Банк сообщает, что принял такое решение с учетом проблем банковской системы и руководствуясь интересами своих клиентов, и надеется отменить установленные лимиты уже в ближайшее время.

По оценкам банка, такие меры позволят увеличить оборот наличных средств и направлены исключительно на то, чтобы максимальное количество клиентов банка могли воспользоваться услугами банкоматов.

Учитывая сложную ситуацию в стране и дефицит наличных средств в банковской системе, банк предлагает клиентам более активно пользоваться безналичными платежами и рассчитываться платежными картами в супермаркетах, магазинах, АЗС, аптеках и т.д.

Читайте такжеВ Украине хотят запретить продавать больше $200 за день в одни руки - СМИ

Справка УНИАН. «Дельта Банк» работает на рынке Украины с 2006 года и входит в группу крупнейших банков. Основными акционерами банка являются бизнесмен Николай Лагун – 70,61% и компания Cargill Financial Services International Inc. (США) – 29,39%.